Мэрия Нальчика приняла к исполнению поручение Главы КБР, данное во время «Прямой линии»





Мэрия Нальчика приняла к исполнению поручение Главы КБР, данное во время «Прямой линии», в тот же день. Комиссия мэрии Нальчика встретилась с инициативной группой жильцов дома по улице 2-й Таманской дивизии, 31. Обращения двух женщин по поводу ремонта крыши в многоэтажке накануне прозвучали в ходе «Прямой линии» с Главой КБР Казбеком Коковым. Практически сразу после эфира специалисты обследовали объект. Теперь, по сообщению пресс-службы администрации столицы, готовится смета для проведения необходимых работ. Также жителям дома, где способ управления общим имуществом отсутствует, разъяснили, как решить и эту проблему.