Мэрия Нальчика начала межевание участков под жильё для льготников





В столице Кабардино-Балкарии начали межевать территорию в 75 гектаров. Впоследствии земельные участки передадут льготникам, сообщает городская мэрия.

В планах – определить свыше 900 наделов для строительства жилья. На сегодня в очереди на получение земли в Нальчике – свыше полутора тысяч семей, большая часть из них — многодетные. В списках также – родители «особенных» детей и молодые семьи. Свой участок должны обрести жители с тяжелыми хроническими заболеваниями, а также специалисты, работающие в здравоохранении, социальной сфере, образовании, культуре и спорте.

В этом году наделы уже получили около полусотни семей, где есть дети с ограничениями по здоровью.