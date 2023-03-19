Митинг-концерт в честь девятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией провели в Чегемском районе

На митинг-концерт “Крымская весна” пришли сотни жителей Чегемского района. В патриотической акции приняли участие руководители местных органов власти, общественники, волонтеры, сотрудники различных ведомств и учреждений, желающие продемонстрировать свою поддержку соотечественникам, сделавшим свой выбор в пользу возвращения полуострова в состав России.
Общественность сегодня волнует не только судьба Крыма и Севастополя, нужно заботиться о настоящем и будущем новых российских регионов. О тех, кто сегодня выполняет свой воинский долг, отстаивая свободу и независимость российской земли, на митинге говорили воины-интернационалисты.
Свое мнение также высказали представители молодежи, отметив, что Россия не могла оставаться в стороне и не встать на защиту Крыма и новых регионов. А педагоги подчеркнули особую важность патриотического воспитания.
В рамках концерта показали видеопрезентацию по истории воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году, в исполнении известных артистов, творческих коллективов и учащихся района прозвучали патриотические музыкальные номера. В зале царила праздничная атмосфера, было много государственной символики.
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