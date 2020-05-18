Минздрав КБР пересмотрит размер доплат медикам, работающим в инфекционных госпиталях

Правительство России по поручению Президента страны внесло изменения в постановление о стимулирующих выплатах медработникам, работающим в инфекционных госпиталях. Из текста документа исключены слова «за фактически отработанное время».

Как сообщает Минздрав Кабардино-Балкарии, размер доплат сотрудникам медучреждений, непосредственно оказывающим помощь пациентам с коронавирусной̆ инфекцией̆, будет пересмотрен. Распоряжением кабинета министров РФ от 15 мая регионам выделены дополнительные средства. Субсидия для Кабардино-Балкарии составила 129 миллионов рублей.

Всем профильным медорганизациям республики даны поручения проанализировать выплаты за апрель и произвести пересчет. В настоящее время проводится работа по начислению. Все выплаты должны осуществить до 19 мая, пояснили в министерстве здравоохранения КБР.

Ранее регионы рассчитывали суммы по фактически отработанному времени со дня начала оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом — независимо от количества выездов, смен, посещений, а также числа больных.