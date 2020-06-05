Минтранс КБР: последствия стихии устранены, дороги и мосты – на контроле

К устранению последствий проливных дождей и шквалистого ветра, обрушившихся на Кабардино-Балкарию 3 июня, дорожные службы приступили сразу. Чтобы обеспечить оперативность работ на дорогах в Минтрансе республики создали рабочие группы. В Чегемском районе стихия оставила следы на автотрассе «Второй Чегем – Булунгу».

«Убрали около 8 выносов, которые привели к перекрытию автомобильных дорог, почистили и обеспечили проезд. На данный момент ведутся работы уже по очистке полосы отвода, и приведение автомобильных дорог в нормативное состояние», — сообщил «Вестям. Кабардино-Балкария» руководитель Управления дорожного хозяйства КБР Рафаэль Акопян

Восстановительные работы также провели в Яникое, в Майском и Прохладненском районах. Были задействованы свыше 100 человек и около полусотни спецмашин. Ситуация на автомобильных дорогах регионального значения на контроле, ведется мониторинг искусственных сооружений, мостов, путепроводов и берегоукрепительных сооружений, чтобы не допустить подмыва опор и разрушения мостов, отметили в Управлении дорожного хозяйства КБР.