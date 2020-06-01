Минпромторг КБР проверяет соблюдение масочного режима в магазинах

Минпромторг Кабардино-Балкарии совместно с местными администрациями проверяет соблюдение масочного режима на объектах торговли республики. Внеплановые визиты в крупные торговые центры наносят ежедневно, при этом каждый посещают неоднократно. В Нальчике профилактической работой охвачены два с половиной десятка магазинов. Список в ближайшее время планируют расширить. В целом же по республике под пристальным вниманием ведомства находятся порядка сотни объектов.

«Целью является необходимость соблюдения требований Указа Главы КБР от 18 марта текущего года, связанных с ношением сотрудниками торговых объектов средств индивидуальной защиты, своевременной обработки помещений дезинфицирующими средствами, нанесение специальной разметки, которая позволяет покупателям сохранять социальную дистанцию. Надо отметить, что в целом требования к торговым объектам они выполняются. Некоторые замечания, которые выявляются в ходе проверок, они устраняются на месте», — пояснил и.о. министра промышленности, энергетики и торговли КБР Шамиль Ахубеков.

Носить маски и дезинфицировать руки следует не только работникам магазинов, но и покупателям. Чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции, объекты торговли не имеют права обслуживать клиентов без масок и перчаток. О действующих требованиях сотрудникам Минпромторга приходится напоминать в живом диалоге с продавцами и администраторами.

Ежедневный мониторинг обстановки в торговой сети дает положительные результаты, говорят в министерстве. Закрепить их – задача людей, находящихся по обе стороны прилавка. Масочный режим на территории Кабардино-Балкарии в действии. И специалисты Минпромторга продолжат вести разъяснительную работу в торговых центрах республики.