Минкурортов КБР: санатории планируется открыть в июле, Приэльбрусье – не раньше августа

В Министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарии рассказали, когда возобновит работу туристический комплекс республики.

Объекты с массовым пребыванием людей, в том числе туристические, в Кабардино-Балкарии закрыли 28 марта. Причина – распространение новой коронавирусной инфекции. За 2 месяца простоя отрасль недополучила около 1,2 миллиарда рублей. Отменять ограничительные меры в республике будут поэтапно. По данным Минкурортов КБР, откроют санатории и зоны отдыха на финальном, третьем этапе.

«По нашим прикидкам, они, наверно, очень оптимистичные, где-нибудь с июля месяца, санатории начнут работать. В первую очередь, начнут работать санатории, по той простой причине, что они законтрактованы на социальные слои населения. И сюда уже, определенно говоря, сформированы определенные заезды. При соблюдении жестких достаточно условий Роспотребнадзора, это будет возможно», — сообщил и.о. министра курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков.

Что касается зон отдыха в Приэльбрусье, то, по прогнозам, их откроют для посетителей в августе. Из-за существенных потерь в связи с распространением коронавируса туризм включен в перечень отраслей, которым государство оказывает первостепенную и значительную поддержку, напомнил Шогенцуков.

«Мы можем разделить ее на две части: первая — кредитные, финансовые механизмы, различные инструменты там, отсрочка, рассрочка, реструктуризация различных задолженностей, лизинга. Вторая тема — это так называемые кредиты, которые даются беспроцентные, с маленьким процентом. Есть еще третий вид поддержки — так называемая прямая поддержка заключается в том, что на 2 месяца, на общее количество персонала сохраненного, выдается минимальный размер оплаты труда», — уточнил и.о. министра.

На финансовую поддержку санаториев и пансионатов Кабардино-Балкарии из республиканского бюджета выделили больше 16 миллионов рублей. Помощь получают по заявлению. В Минкурортов КБР призывают руководителей ведомственных предприятий активизироваться, чтобы воспользоваться имеющимися ресурсами.