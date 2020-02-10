Минкульт КБР подвел итоги работы за прошлый год

Расширенное заседание коллегии состоялось в Нальчике в стенах Национальной библиотеки. Руководитель Минкульта Мухадин Кумахов отметил, что в 2019-м приоритетное внимание было уделено развитию профессионального искусства, укреплению материально-технической базы объектов культуры, а также поддержке народного творчества. Шла целенаправленная работа по патриотическому воспитанию молодежи и повышению доступности массовых просветительских мероприятий, подведены итоги реализации в республике национального проекта «Культура». Исполняющий обязанности министра добавил, что практически все театры перевыполнили план по посещаемости. В завершение обозначены планы на 2020-й. Среди первоочередных задач – масштабная реконструкция сельских объектов культуры, завершение строительства Дворца театров в Нальчике и подготовка к празднованию 75-й годовщины Великой Победы.