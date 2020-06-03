Министр здравоохранения КБР проинспектировал госпитали

Министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов побывал в госпиталях особо опасных инфекций в двух городских клинических больницах Нальчика. Он встретился с коллегами, работающими в «красной зоне» и поговорил с пациентами.

С главврачами Анзором Кумышевым и Залиной Тогузаевой министр обсудил текущие вопросы организации медпомощи больным с коронавирусом. В ГКБ №1 Калибатов проверил, как идёт перепрофилирование семиэтажного больничного корпуса под госпитальное подразделение. Первые пациенты были приняты здесь уже ночью. Он также проинспектировал ход капитального ремонта помещений пищеблока.

В ГКБ №2 проверена готовность помещения под установку нового компьютерного томографа, который сейчас для больницы закупает Минздрав. Оборудование позволит оперативно проводить исследования на месте, не направляя пациентов в другие организации. Министр также побывал в санаториях «Маяк» и «Грушевая роща», где размещены медработники госпиталей̆, выяснил, как организован быт сотрудников, питание, есть ли возможность отдохнуть после работы в стационаре.

О результатах поездки Рустам Калибатов в телефонном режиме доложил Главе КБР Казбеку Кокову: вопрос обеспеченности койками и оборудованием стоит у руководства республики на особом контроле. Планируются выезды министра и в другие госпитали особо опасных инфекций.