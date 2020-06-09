Министр здравоохранения КБР побывал в лескенском госпитале

Министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов побывал в Лескенском подразделении Межрайонной многопрофильной больницы, посетил сотрудников и пациентов, проверил наличие защитных средств, информирует пресс-служба ведомства.

Шесть сотрудников подразделения сейчас – с симптомами респираторных заболеваний, которые проявились 6 июня. Двое из них – дома, остальные в госпитале. Провели тесты, ждут результатов. Все находятся под медицинским наблюдением и получают необходимую помощь. Состояние заболевших оценивается как легкое.

Средствами индивидуальной защиты сотрудники больницы и Службы скорой помощи обеспечены, отмечается в релизе. Еще до открытия госпиталя Минздрав передал Межрайонной многопрофильной больнице 150 многоразовых противочумных костюмов и 2 тысячи специальных защитных масок. Ранее учреждение самостоятельно приобрело 250 многоразовых костюмов, полторы тысячи масок, а также очки, сапоги и перчатки. Дезинфекцию помещений проводят в соответствии с требованиями.

Министр также проверил, как кормят сотрудников и пациентов, и как медики размещены в общежитии. Руководству больницы поручено развернуть дополнительные койки и усилить контроль за работой госпиталя и Службы скорой помощи.