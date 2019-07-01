Министр внутренних дел по КБР Игорь Ромашкин вручил «Орден мужества» Карине Балкаровой- вдове погибшего при исполнении служебного долга сотрудника — 2019.07.24





Указом президента России лейтенант полиции Аслан Балкаров награждён «Орденом Мужества» посмертно. Он был настоящим полицейским, заслуживающим уважения, достойно служил Родине и погиб, защищая мир и спокойствие родной Кабардино-Балкарии, отметил руководитель республиканского МВД. Напомню, в январе этого года на перекрестке улиц Суворова и Идарова четверо преступников совершили нападение на инспекторов ДПС, находившихся при исполнении. Аслан Балкаров был госпитализирован с ножевыми ранениями, от которых позже скончался.