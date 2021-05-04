Между Нальчиком и Новороссийском установят железнодорожное сообщение





Между Нальчиком и Новороссийском установят железнодорожное сообщение. И первый состав отправится из столицы Кабардино-Балкарии сегодня. Он станет останавливаться в крупных транспортных центрах Северо-Кавказского и Южного округов, в том числе в Минеральных Водах, Армавире и Краснодаре. Время отправления из Нальчика — 14:09. В Новороссийск он прибудет на следующий день в 07:45 утра. Поезд будет следовать по маршруту через день. Подробную информацию о расписании можно получить в кассах железнодорожных вокзалов и на сайте РЖД.