Медучреждения Кабардино-Балкарии получают современное диагностическое оборудование

Новый аппарат ультразвуковой диагностики помог увидеть, что щитовидная железа пациентки увеличена и к тому же появился узловой зоб. Техника, которой пользовались прежде, новообразование не показало бы, говорят врачи третьей поликлиники Нальчика.
Аппарат выводит на экран сразу два изображения. Это позволяет сравнить новые результаты УЗИ с прежними, которые хранятся в памяти. Новую диагностическую технику получили в конце лета. Она позволяет обследовать до 50 человек в день. Здесь же, в третьей поликлинике, появилась и стойка для эндоскопических манипуляций.
У аппарата высокая разрешающая способность, это его явное преимущество, говорит Залимхан Кушбоков. К тому же видеогастроскоп – очень тонкий, а потому и возможностей у него больше.
Если во время диагностики нашли, к примеру, полипы, их можно сразу же удалить. Прежнее устройство имело намного меньший функционал, отмечают специалисты. А в вольноаульском филиале первой поликлиники Нальчика активно пользуются новой рентген-аппаратурой.
Излучение – низкое, исследовательские возможности – широкие… Изучать особенности сердечной деятельности пациентов в Алтуде помогает новый аппарат ЭКГ. К тому же он позволяет пользоваться данными из других медучреждений.
Почти 140 медицинских аппаратов поступило в больницы и поликлиники Кабардино-Балкарии с начала действия программы модернизации первичного звена здравоохранения. До конца 2025-го года в региональном Минздраве запланировали приобрести еще около ста сложных медицинских приборов.
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