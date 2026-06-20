Медработники принимают поздравления в преддверии профессионального праздника

Праздник всех, кто работает в системе здравоохранения… В преддверии профессионального праздника поздравления принимают медработники. Фатима Гашева с гордостью демонстрирует свои достижения – пусть и с трудом, но уже поднимает левую руку. Месяц назад из-за инсульта у жительницы Шардаково парализовало левую сторону тела.
Сперва была реанимация, потом палата интенсивной терапии, а после того, как состояние стабилизировали, пациентку направили в отделение нейрореабилитации. Здесь мультидисциплинарная бригада, в которую входит невролог, кардиолог и медицинский психолог, составили для женщины программу восстановления.
Республиканская клиническая больница – главное лечебное учреждение Кабардино-Балкарии. Именно сюда везут пациентов с особо тяжелыми недугами. Осенью прошлого года в РКБ открыли новое приемное отделение – стационар скорой медицинской помощи. Его строительство на личном контроле держал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Церемонию открытия по видеосвязи провели с участием вице-премьера России Татьяны Голиковой и министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Здание возвели за счет республиканской казны и внебюджетных источников. Приемное отделение соединяет семиэтажный хирургический корпус и республиканский сосудистый центр. Теперь все три в круглосуточном режиме оказывают комплексную экстренную медицинскую помощь людям при различных экстренных ситуациях.
В числе приоритетных задач РКБ и приближение высокотехнологичной помощи людям на селе. Для этого в больнице действует Консультативно-диагностический центр. Его перевели в другое здание, закупили новое передовое оборудование. Из городских и районных поликлиник сюда направляют людей, у которых врачи на местах предполагают сложные диагнозы.
И таких историй спасения – сотни. В каждом отделении республиканской клинической больницы. Врачи с ними охотно делятся, но рассказывают о них не как о достижениях, а как о рутине. Да и работу свою считают таковой. Говорят, есть такая профессия – лечить людей.
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