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Медработники принимают поздравления в преддверии профессионального праздника

Медработники принимают поздравления в преддверии профессионального праздника

20.06.2026 | 09:30
Праздник всех, кто работает в системе здравоохранения… В преддверии профессионального праздника поздравления принимают медработники. Фатима Гашева с гордостью демонстрирует свои достижения – пусть и с трудом, но уже поднимает левую руку. Месяц назад из-за инсульта у жительницы Шардаково парализовало левую сторону тела. Сперва была реанимация, потом палата интенсивной терапии, а после того, как состояние стабилизировали, пациентку направили в отделение нейрореабилитации. Здесь мультидисциплинарная бригада, в которую входит невролог, кардиолог и медицинский психолог, составили для женщины программу восстановления. Республиканская клиническая больница – главное лечебное учреждение Кабардино-Балкарии. Именно сюда везут пациентов с особо тяжелыми недугами. Осенью прошлого года в РКБ открыли новое приемное отделение – стационар скорой медицинской помощи. Его строительство на личном контроле держал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Церемонию открытия по видеосвязи провели с участием вице-премьера России Татьяны Голиковой и министра здравоохранения Михаила Мурашко. Здание возвели за счет республиканской казны и внебюджетных источников. Приемное отделение соединяет семиэтажный хирургический корпус и республиканский сосудистый центр. Теперь все три в круглосуточном режиме оказывают комплексную экстренную медицинскую помощь людям при различных экстренных ситуациях. В числе приоритетных задач РКБ и приближение высокотехнологичной помощи людям на селе. Для этого в больнице действует Консультативно-диагностический центр. Его перевели в другое здание, закупили новое передовое оборудование. Из городских и районных поликлиник сюда направляют людей, у которых врачи на местах предполагают сложные диагнозы. И таких историй спасения – сотни. В каждом отделении республиканской клинической больницы. Врачи с ними охотно делятся, но рассказывают о них не как о достижениях, а как о рутине. Да и работу свою считают таковой. Говорят, есть такая профессия – лечить людей.   https://t.me/vestikbr
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