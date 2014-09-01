Медики КБР назвали условия для медотвода от прививки против COVID-19





Тяжелые аллергические реакции – главные причины для медотвода от прививки против коронавируса. Все остальные – временные. По мнению врачей, только коллективный иммунитет может остановить распространение ковида. Но есть и те, кому прививка противопоказана. Медотвод дают людям, у которых от какой-либо вакцинации температура поднималась до 40 градусов и выше, был анафилактический шок или отек Квинке. Противопоказана она и в том случае, когда у человека гиперчувствительность к препаратам, содержащим похожие вещества. «Противопоказанием от вакцинации новой коронавирусной инфекции является аллергическая реакция, тяжелая генерализованная аллергическая реакция на введение первой дозы, первого компонента вакцины. То есть, если у пациента на введение первой дозы вакцины любой «Спутник V» или какой-то иной вакцины развивается аллергическая реакция, то в последующем второй этап этой вакцинации не проводится»,- объяснила главный врач Центра аллергологии и иммунологии КБР Мадина Шогенова. Пищевая аллергия или же реакция на пыльцу растений срок ввода препарата лишь отодвинут. Как только самочувствие придет в норму, прививаться можно. Также, если у человека острая стадия заболевания, процедуру нужно отложить до полного выздоровления, на 2-4 недели. Аналогичная ситуация и в случаях с хроническими недугами. Дополнительная информация появилась и в отношении вакцинации будущих мам. 6 июля Минздрав страны опубликовал новые рекомендации: «Спутник V» стал тем препаратом, который вводить можно и нужно. Правда, делать это стоит после 22-недели беременности, когда у будущего ребенка уже сформировались все органы и системы.