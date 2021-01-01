Материнский капитал в этом году проиндексировали





По сравнению с 2020-м он увеличился почти на четыре процента, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда. Такую помощь семьям с детьми в России оказывают с седьмого года. На тот момент выплата при рождении второго ребенка составляла 250 тысяч рублей. За 14 лет сумму постоянно увеличивали. Корректировали и условия выплат. Сейчас размер материнского капитала составляет почти 439 тысяч рублей, и выдают его уже на первого ребенка в семье.

По состоянию на конец прошлого года материнский капитал получили больше 77 тысяч семей Кабардино-Балкарии. Деньги в основном направляют на улучшение жилищных условий. Но есть и другие возможности, о которых подробно расскажут в Пенсионном фонде. Сейчас сертификаты выдают без заявления, исходя из данных отделов ЗАГС о рождении ребенка.