Маска Грозного бьет рекорды





23 ноября на телеканале «Россия» – премьера исторической драмы «Грозный». Специально к началу показа телеканал «Россия» запустил в своем официальном Инстаграм-аккаунте @tvrussia специальную маску – шапку Мономаха, которую может примерить на себя любой пользователь. Только за первые часы после запуска акции маску установили более 55 тысяч человек, что вывело ее в тренды Инстаграм. Маску можно найти по ссылке: https://www.instagram.com/ar/197649541800752/

«Грозный» – это новая историческая драма телеканала «Россия», рассказывающая об эпохе царствования Ивана IV. Сотни актеров массовых сцен, около тысячи костюмов, 400 пластических образов – все это перенесет зрителя в XVI век – период исторических потрясений и неистовых человеческих страстей. В картине занято целое актерское созвездие, а роль Ивана Грозного исполняют сразу два блестящих артиста – Сергей Маковецкий и Александр Яценко. Премьера сериала «Грозный» стартует на телеканале «Россия» 23 ноября в 21:20.