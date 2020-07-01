«Машук-2020» ждет молодых и перспективных

Прием заявок на участие в популярном Северо-Кавказском форуме продолжается. На этот раз пройдет он в онлайн-формате. А значит концерты, встречи с VIP-персонами и защита грантов на реализацию свежих идей развернутся в интернет-пространстве. Претендовать на финансовую поддержку от Росмолодежи в этом году смогут около 300 представителей Кабардино-Балкарии. Заявки уже подали десятки человек. Это юноши и девушки от 18 до 30 лет. Участники пройдут несколько образовательных программ, а суммы грантов на воплощение проектов-победителей в среднем составят около 300 тысяч рублей. Формат «Машука-2020» предполагает активное участие и ребят с ограничениями по здоровью. Заявку нужно успеть подать по 14 июля на сайте «Молодежь России». И еще один образовательный форум ждет юных и креативных жителей республики – «Уровень 2.0». Планировали слет еще в мае, но вмешалась ситуация с коронавирусом. Подробности можно узнать в Многофункциональном молодежном центре республики.