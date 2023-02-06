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Мария Ласицкене стала лучшей на турнире по легкой атлетике “Кубок губернатора Краснодарского края”

Мария Ласицкене стала лучшей на турнире по легкой атлетике “Кубок губернатора Краснодарского края”

06.02.2023 | 16:52
Именитая высотница из Кабардино-Балкарии - Мария Ласицкене одержала очередную победу на всероссийском турнире по легкой атлетике в Славянске-на-Кубани. Достижением на 16-ом “Кубке губернатора Краснодарского края” олимпийская чемпионка обновила лучший результат российского прыжкового сезона и рекорд соревнований - 1.98. Эту планку она взяла со второй попытки. Свою ближайшую конкурентку Кристину Королеву Мария опередила на 7 см. Следующий старт Ласицкене планирует провести 10-го февраля на традиционных всероссийских соревнованиях “Русская зима" в Москве.   https://t.me/vestikbr
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