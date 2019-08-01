Ликвидация условных террористов… Оперативный штаб НАК провел учения в Залукокоаже — 2019.08.15

По легенде, боевики захватили здание районного суда и взяли в заложники мирных людей. Место происшествия было оцеплено. Силовики смоделировали процесс переговоров после чего обезвредили злоумышленников. Отработан весь алгоритм действий при пресечении террористического акта на объектах органов гос_власти, получена положительная оценка руководства и аппарата НАК. Отмечена и слаженность работы всех задействованных структур.