Легенды нальчикского «Спартака» 2000-х снова в сборе.





Бывшие игроки футбольного клуба «Спартак-Нальчик» сегодня дали пресс-конференцию в столице Кабардино-Балкарии. Общение с журналистами началось с видеопрезентации о наиболее ярких моментах и исторических голах. Встреча звездного состава приурочена к 84ой годовщине создания клуба. Среди почетных гостей – тренер Юрий Красножан. Под его началом «красно-белые» громили грозные клубы премьер-лиги – ЦСКА, «Зенит» и «Динамо». Инициаторами встречи стали два бывших хавбека «Спартака» — Виктор Файзулин и Олег Самсонов. Продолжением встречи с журналистами и болельщиками стал товарищеский матч между ветеранами футбола. Игра была зрелищная и завершилась в ничью даже после серии пенальти. А в основное время команды забили по 8 мячей.