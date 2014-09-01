Курман Соттаев назначен ио главы администрации Эльбрусского района





Курман Соттаев назначен исполняющим обязанности главы администрации Эльбрусского района. Решение принято сегодня на сессии Совета местного самоуправления. Прежний руководитель муниципалитета Каншаубий Залиханов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Курман Соттаев родился в 1955-м. Окончил Краснодарский институт советской торговли по специальности «Экономика и торговля». С 1972 года работал на различных должностях, в том числе с 2007-го по 2010-й занимал должность главы местной администрации Эльбрусского района. Отмечен государственными наградами.