КРСК намерена поддержать два инвестпроекта в Кабардино-Балкарии

Корпорация развития Северного Кавказа намерена поддержать два инвестпроекта в Кабардино-Балкарии – в сфере сельского хозяйства и туризма. Об этом стало известно в ходе онлайн-конференции представителей КРСК и местных бизнесменов.

Обсуждалась реализация проектов по строительству плодохранилища в Баксане на 7 тысяч тонн продукции с участком сортировки, а также создание современного туристического комплекса на Верхних Голубых озерах. В ходе дискуссии отмечено, что в регионе сейчас активно развивают садоводство, а потому новое хранилище будет крайне востребованным. Развитие туризма и, в частности, в Черекском районе – тоже одна из приоритетных задач. Состоялся конструктивный обмен мнениями, говорится в релизе КРСК, стороны выразили заинтересованность в скорейшей реализации проектов.

Представители Корпорации развития Северного Кавказа провели онлайн-встречи еще в нескольких регионах СКФО – побеседовали с авторами инвестиционных проектов. Такое взаимодействие призвано помочь бизнесу в устранении последствий распространения коронавируса, отмечают в компании.