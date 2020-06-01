Коронавирус сохраняется в 105 населенных пунктах КБР

Несмотря на десятки ежедневно регистрируемых случаев заражения, в Кабардино-Балкарии наблюдается динамика снижения заболеваемости. Число населенных пунктов, где зарегистрированы случаи инфицирования COVID-19, за неделю снизилось до 105. Неделю назад было на 3 больше.

В последние дни мая впервые с начала распространения вируса на территории республики количество выздоровевших превысило число зараженных: 28 мая – почти на 100 больше, 29 мая – на 78, 31 мая – на 12. И все же рост показателей общей заболеваемости довольно внушительный – +569. Если 25 мая было зарегистрировано более 2 300 случаев, то 1 июня – почти три тысячи.

В Урванском районе число инфицированных выросло почти на 40 человек. И это самый высокий показатель. В Лескенском районе за неделю заразились 6 человек, в Баксанском и Зольском – по 5, в Черекском и Чегемском районах – по 4.

Впервые за все время число заболевших снизилось в Нальчике: 25 мая было зарегистрировано 830 человек, спустя неделю стало 822. В Майском районе этот показатель снизился сразу на 45 человек. В Прохладном — количество больных сократилось почти в двое: с 40 до 24 человек. На 20 стало меньше в Терском районе.

С минувшей среды карту распространения коронавируса в Кабардино-Балкарии дополнили: стали публиковать данные выздоровевших. На первом месте – Нальчик. С недугом в столице справились 202 жителя. В Чегеме – 34, по 31 – в Кенже и Майском. В Прохладном выздоровевших – 22, чуть меньше в Заюково и Тереке, 19 – в Кашхатау. Всего с инфекцией справились 1195 жителей республики.

Несмотря на положительную динамику, ежедневно медики регистрируют по 70 с лишним новых случаев заражения. А это значит, что терять осторожность и отказываться предписанных мер профилактики коронавируса, опасно для здоровья.