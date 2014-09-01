Компания «Экологистика» установила новые контейнеры для бытовых отходов в столице республики





По улицам – Байсултанова, Мальбахова Головко и Ленина. Первая партия, а это более двухсот контейнеров, поступила в конце августа. Причем вместимость новых урн в полтора раза больше прежних. Произведены они по современным стандартам. Отличаются и качеством материала, из которого изготовлены.

По согласованию с Администрацией Нальчика поступят еще несколько партий контейнеров. Такого количества емкостей будет достаточно для того, чтобы избавить от мусора наиболее оживленные места в столице республике, считают операторы экологической компании.