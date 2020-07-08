Количество пациентов в госпиталях особо опасных инфекций в республике сокращается, за сутки – почти на 70 человек, информирует оперштаб

Всего помощь в стационаре сейчас получают порядка тысячи жителей Кабардино-Балкарии. Новых случаев заражения коронавирусом за сутки – 45. Всего заболевших зарегистрировали без малого пять тысяч четыреста человек. Больше четырех тысяч трёхсот полностью справились с недугом. В реанимациях остаются 43 жителя. Напомню, что в республике работают семь госпиталей, еще один находится в резерве. Наличие инфекции продолжают определять с помощью тестов. Их общее число приближается к ста тысячам, за минувшие сутки сделали почти 1300. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, сейчас Кабардино-Балкария – на сорок седьмом месте среди регионов России по числу ежедневно выявляемых случаев заражения.

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