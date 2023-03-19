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Ко дню воссоединения Крыма с Россией телевизионную башню в Нальчике украсили по-особому
Ко дню воссоединения Крыма с Россией телевизионную башню в Нальчике украсили по-особому
19.03.2023
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01:36
Праздничную иллюминацию включили вечером. На медиаэкране появился триколор и бегущая строка «Крым – это Россия!».
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