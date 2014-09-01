КБР вошла в тройку лидеров лучших треккинговых маршрутов России





Россияне по достоинству оценили горные маршруты Кабардино-Балкарии. Республика вошла в тройку лидеров в опросе общественного мнения, который организовал один из сервисов бронирования жилья. По мнению отдыхающих, лучшие треккинговые маршруты в Крыму и Алтайском крае. Третье место разделили Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. В нашей республике туристов больше всего притягивает Эльбрус – самая высокая точка России и Европы. К вершинам ведет множество троп. По ним могут пройти как абсолютные новички, так и профессиональные альпинисты. Кабардино-Балкария вызывает также интерес у тех, кто стремится не только отдохнуть, но и поправить здоровье. Если говорить о возможностях туристско-рекреационного комплекса нашей республики, то сегодня он включает свыше 200 предприятий и готов одновременно разместить 16 тысяч гостей.