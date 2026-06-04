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КБР в числе лучших регионов по доступности профобразования для студентов с инвалидностью

КБР в числе лучших регионов по доступности профобразования для студентов с инвалидностью

04.06.2026 | 17:24
Кабардино-Балкария вошла в число лидеров страны по доступности профессионального образования для молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в минпросвещения республики. Итоги за прошлый год подвел Федеральный методический центр по инклюзивному образованию. По сравнению с 2025-м базовая профессиональная образовательная организация региона поднялась сразу на три позиции и заняла пятое место среди более чем полутора сотен учреждений со всей России. Этот статус с 17-го года носит Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж. В масштабах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов республика и вовсе оказалась лучшей – заняла первую строчку рейтинга. В министерстве подчеркивают: успех стал возможен благодаря слаженной работе профессионалов, которые помогают молодым людям с инвалидностью получать востребованные профессии и находить свое место в жизни.
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