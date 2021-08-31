КБР получит свыше 79 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам





Правительство страны направит в этом году в Кабардино-Балкарию свыше 79 миллионов рублей. Деньги пойдут на выплаты медикам, которые участвуют в вакцинации от коронавируса. Это будут стимулирующие надбавки за дополнительную рабочую нагрузку. Часть средств должна компенсировать расходы, связанные с оплатой отпусков медработников. В кабинете министров полагают, что такая материальная поддержка позволит больницам и поликлиникам своевременно и в полном объеме помогать пациентам. В целом по стране на эти цели распределят около восьми миллиардов рублей.