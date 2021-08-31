КБР получит свыше 79 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам


Правительство страны направит в этом году в Кабардино-Балкарию свыше 79 миллионов рублей. Деньги пойдут на выплаты медикам, которые участвуют в вакцинации от коронавируса. Это будут стимулирующие надбавки за дополнительную рабочую нагрузку. Часть средств должна компенсировать расходы, связанные с оплатой отпусков медработников. В кабинете министров полагают, что такая материальная поддержка позволит больницам и поликлиникам своевременно и в полном объеме помогать пациентам. В целом по стране на эти цели распределят около восьми миллиардов рублей.

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— Олимп чемпионка Лаисцкене Мария КъБм и пащхьэм щи1э щ1ыхьым и орден хуагъэфэщащ.

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.08.31

— Республиканы башчысы Казбек Коков «Онкологиядан ауругъанланы ассоциациясы» деген биригиуню келечилери» бла тюбешгенди.

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Радио КБР 18.00 rus – 2021.08.31

— Глава КБР Казбек Коков провел встречу с делегацией Всероссийской Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!».

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