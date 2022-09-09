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КБР получит 33 млн рублей на развитие туризма и индустрии гостеприимства

КБР получит 33 млн рублей на развитие туризма и индустрии гостеприимства

09.09.2022 | 16:58
Кабардино-Балкария вошла в число почти полусотни регионов, которым в следующем году дадут гранты на развитие туризма и индустрии гостеприимства. Планируется поддержать не меньше тысячи проектов на общую сумму, превышающую пять миллиардов рублей, сообщили в Ростуризме. Гранты будут трех типов: на обустройство пляжных зон на берегах водоемов, на разработку национальных туристических маршрутов и строительство кемпингов. Ожидается, что в нашу республику поступят 33 миллиона на создание модульных средств размещения туристов и развитие инфраструктуры отрасли. Деньги направят в форме межбюджетных трансфертов. При этом в регионах должны софинансировать поддержку туристического бизнеса.  
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