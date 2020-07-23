КБГУ готовит новое поколение программистов

На «ты» – с новейшей цифровой техникой… Это о тех, кто сегодня избрал своей профессией программирование. Теперь гарантированно стать сотрудниками крупной российской IT-компании смогут студенты нового направления Института физики и математики Кабардино-Балкарского госуниверситета. «В институте на нашей кафедре открывается 2 профиля – это бакалавриат – проектирование систем искусственного интеллекта – это 4 года обучения, и второй профиль – это магистратура – моделирование систем искусственного интеллекта. Вот эти два профиля мы открываем совместно с компанией ITV|Axxonsoft. Это московская компания, которая имеет мировую известность» — говорит заведующая кафедрой прикладной математики и информатики Института физики и математики КБГУ Аминат Бечелова.

Компания создает системы безопасности и видеонаблюдения и стремится стать одним из глобальных лидеров мирового рынка. Основатель и генеральный директор – Мурат Алтуев, уроженец Нальчика. Он входит в состав Попечительского совета КБГУ, а компания уже несколько лет сотрудничает с вузом. Алтуев создал программу обучения – своеобразную «лестницу в профессию». В КБГУ она обрела форму непрерывного образования, а все новые студенты автоматически станут сотрудниками компании ITV, обещал генеральный директор. Занятия пройдут в учебном центре, который промышленники и вуз создали совместно. В роли преподавателей – опытные сотрудники компании. Студенты будут получать дополнительную стипендию от ITV – еще один стимул учиться на отлично.

Учебные планы для бакалавриата и магистратуры по искусственному интеллекту уже составили. Тех, кто пройдет отбор, на первую стажировку пригласят уже зимой.