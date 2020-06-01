Казбек Коков выразил соболезнования семье народного поэта КБР Салиха Гуртуева

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков выразил соболезнования семье, родным и близким народного поэта КБР, КЧР и Республики Калмыкия, заслуженного работника культуры КБР Салиха Султанбековича Гуртуева.

«Завершился жизненный путь человека, выдающиеся заслуги которого в области художественной литературы, вклад в дело укрепления дружбы, единства и согласия между народами неоценимы.

Выразил искренние соболезнования семье Салиха Султанбековича, его родным и близким. Светлая память», — говорится в соболезновании руководителя республики на личной странице Главы республики в социальной сети Instagram.

Салих Гуртуев — автор 25 книг поэзии, литературных эссе, переводов на балкарский язык лучших произведений классиков русской и мировой литературы, а также поэтов народов Северного Кавказа, Грузии и Азербайджана. Обладатель литературной премии им. Желюка, литературной премии Министерства культуры Кабардино-Балкарии, был награждён Грамотой Верховного Совета Грузии за вклад в развитие литературных взаимосвязей между народами, являлся Почетным Президентом Межрегиональной общественной организации «Клуб писателей Кавказа»

За перевод на родной язык великой поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» он удостоен звания «Почетный гражданин города Тбилиси».

Особое место в его творчестве занял перевод на балкарский язык «Евгения Онегина» Александра Пушкина. Салих Гуртуев является автором Антологии кабардинской поэзии в переводах на балкарский язык. Стихи самого поэта переведены на польский, сербский, турецкий, венгерский, киргизский, туркменский, грузинский языки, на русском языке более 10 книг. Из-под пера автора вышли пьесы: «Трудное дело», «Ров», «Раненый камень», переведена на балкарский язык «Коварство и любовь» Шиллера и многие другие.