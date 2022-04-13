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Глава КБР встретился с замруководителя Управления Федеральной службы госстатистики по СКФО

Глава КБР встретился с замруководителя Управления Федеральной службы госстатистики по СКФО

13.04.2022 | 19:54
Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с заместителем руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу Аурикой Гаштовой, в ходе которой были обсуждены итоги работы республиканской статистической службы в прошедшем году. Одним из важных мероприятий стала Всероссийская перепись населения, которая проводилась с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Впервые наряду с традиционными использовали и цифровые технологии. Волонтеры, которые прошли обучение, при подворовых обходах помогали жителям заполнять переписные листы на планшетах. Принять участие можно было и через сайт Госуслуг. Результаты переписи населения дают возможность органам исполнительной власти опираться на достоверные данные при принятии стратегических решений. Они используются при составлении социально значимых программ и экономических проектов развития, при планировании строительства инфраструктуры, дорог, жилья, школ, детских садов, газопроводов, линий электропередач, развитии общественного транспорта. В первом квартале текущего года в ведомстве провели работы по контролю полноты и качества обработки сведений, консолидации первичных данных, полученных разными способами сбора. Предварительные итоги переписи по субъектам Федерации Росстат планирует опубликовать в апреле. Затем будут публиковаться окончательные итоги по различным темам и направлениям переписи, проинформировала Аурика Гаштова. Планируется, что почти 2 тысячи планшетов, которые использовались в ходе переписи, после удаления данных будут переданы врачам и учителям республики для работы.
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