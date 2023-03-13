Казбек Коков встретился с активом Майского района

Предваряя разговор, конечно же, Глава КБР выразил жителям глубокую признательность за помощь нашим бойцам, участвующим в СВО, их семьям. Эта большая совместная работа сейчас крайне важна для наших ребят, чтобы они всегда чувствовали поддержку своей малой родины.
Майский район сегодня активно включен в реализацию национальных проектов, федеральных и региональных программ. Здесь строятся дошкольные учреждения, спортивные сооружения, осуществляется капитальный ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры. Проводится капремонт многоквартирных домов. По программе сокращения аварийного жилого фонда расселены жители 15 МКД. Благоустроено 44 дворовых и 11 общественных территорий. В Майском построены очистные сооружения, обновлены водопроводные сети. В районе отремонтировано больше 60 км дорог, устроено 10 км освещения.
В течение двух лет будет приведен в нормативное состояние участок автодороги Майский-Заречное-Ново-Ивановское с мостом, а также участки в границах хутора Право-Урванского, сел Красная Поляна и Ново-Ивановское.
Запланировано и строительство новых зданий школ в Майском и Александровской, ФАПа в Октябрьском, а также капитальный ремонт 5 школ. Предстоит расселение еще 5 многоквартирных домов, признанных аварийными. Продолжим программу капремонта МКД, благоустройство общественных и дворовых территорий, реконструкцию ветхих водопроводных сетей и систем водоотведения.
На территории Майского муниципального района реализуются 7 крупных инвестиционных проектов, в том числе по переработке птицы и КРС, строительству животноводческого комплекса, рыбоводческого хозяйства и другие.
В ходе беседы обсудили создание молодежного центра, развитие спортивной инфраструктуры, оснащение школ автономными котельными, в целом модернизацию ЖКХ, повышение заработной платы работников бюджетной сферы и другие вопросы.
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