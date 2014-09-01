Казбек Коков встретился с представителями Банка России


Борьба с теневой экономикой и повышение доли безналичных расчетов… Преимущества национальной платежных инструментов Глава КБР Казбек Коков обсудил с представителями Банка России. На совещании также обсудили реализацию «дорожной карты», направленной на развитие цифровой экономики и повышение качества госуслуг. В ходе беседы обсудили реализацию «дорожной карты» по формированию в республике проекта нефинансовых сервисов в соответствии с поручениями Президента России, которые направлены на развитие цифровой экономики и повышение качества госуслуг. Генеральный директор АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев рассказал о потенциальных преимуществах реализации проекта «Единая карта жителя региона», а также о перспективах внедрения нефинансовых сервисов на базе карты «Мир» в Приэльбрусье.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2021.05.14

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек 1ущ1ащ Банк системэм и лэжьак1уэхэм

Подробнее