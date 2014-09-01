Казбек Коков встретился с представителями Банка России





Борьба с теневой экономикой и повышение доли безналичных расчетов… Преимущества национальной платежных инструментов Глава КБР Казбек Коков обсудил с представителями Банка России. На совещании также обсудили реализацию «дорожной карты», направленной на развитие цифровой экономики и повышение качества госуслуг. В ходе беседы обсудили реализацию «дорожной карты» по формированию в республике проекта нефинансовых сервисов в соответствии с поручениями Президента России, которые направлены на развитие цифровой экономики и повышение качества госуслуг. Генеральный директор АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев рассказал о потенциальных преимуществах реализации проекта «Единая карта жителя региона», а также о перспективах внедрения нефинансовых сервисов на базе карты «Мир» в Приэльбрусье.