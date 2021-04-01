Казбек Коков встретился с директором макрорегионального филиала «Юг» Ростелекома Денисом Лысовым





Вопросы развития телекоммуникационных сетей в Кабардино-Балкарии обсуждали на встрече Главы КБР Казбека Кокова с вице-президентом-директором макрорегионального филиала «Юг» Ростелекома Денисом Лысовым. Приоритетными для региона направлениями в данной области являются информатизация социальной сферы, в частности, подключение бюджетных учреждений к сетям высокоскоростного интернета, расширение сети широкополосного интернета в труднодоступных районах республики. В контексте последнего отмечено, что продвижение интернета в туристической зоне будет способствовать повышению комфортности и безопасности во время активного отдыха туристов в горах. Единые государственные информационные системы внедряются в рамках национальных проектов, что требует эффективного взаимодействия с организациями, предоставляющими услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества республики с межрегиональным филиалом Ростелекома и по обозначенным вопросам.