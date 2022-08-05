Казбек Коков провел выездное заседание Экспортного совета

Как идет сбор урожая, а также вопросы развития импортозамещения и экспорта… Глава Кабардино-Балкарии провел сегодня выездное заседание Экспортного совета при руководителе республики. Площадкой стал селекционно-семеноводческий центр “Отбор” в Прохладненском районе. Перед этим Казбек Коков встретился с представителями администраций сельхозпредприятий. Встречу c представителями АПК Глава региона Казбек Коков провел в селекционно-семеноводческом центре “Отбор”. В своем сегменте отрасли предприятие Прохладненского района – в лидерах по России. Здесь производят семена основных полевых культур, создают гибриды кукурузы, внедряют новые технологии в земледелии. У агрофирмы – большие перспективы в импортозамещении и увеличении экспорта продукции. На совещании говорили о развитии сельского хозяйства в целом, но в первую очередь – о сборе урожая. Уборочная кампания идет по плану, отметили на совещании. В лице руководителей сельхозпредприятий Казбек Коков поблагодарил всех специалистов, которые трудятся сейчас на полях республики. Сразу после Глава региона провел заседание Экспортного совета. Здесь вопросы импортозамещения и увеличения поставок продукции за пределы страны обсудили более детально. Нынешняя экономическая ситуация требует изменения подходов в работе предприятий, подчеркнул Казбек Коков, поиска новых рынков, поставщиков и потребителей товаров и услуг. Республика поддерживает торговые отношения более чем с шестью десятками государств. Четыре пятых всех товаров из республики идут в страны СНГ. Это металлы и изделия из них, продукция машиностроения и химической промышленности, древесина с целлюлозно-бумажными товарами. Экспортируются зерно, кондитерские изделия, сыры, алкогольные и безалкогольные напитки, кукурузный крахмал, комбикорма, продукты из мяса и субпродуктов, овощные консервы. Представители нескольких предприятий-экспортеров рассказали о своей работе и о том, как справляются со логистическими и платежными сложностями в условиях санкций. С января по июнь помощь республиканского Центра поддержки экспорта получили больше ста субъектов малого и среднего предпринимательства. Удалось заключить 10 контрактов... На заседании Совета представили возможности цифровой платформы “Мой экспорт” информационной системы “Одно окно”. Сервис обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к государственным и иным услугам, помогает производителям изучать внешние рынки сбыта, узнавать об особенностях деловой коммуникации с зарубежными партнерами, выбирать поставщиков комплектующих и сырья, выходить на новые электронные торговые площадки