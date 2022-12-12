Казбек Коков провел оперативное совещание по ситуации с аварийными отключениями электроэнергии

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел в Зольском районе оперативное совещание по ситуации с аварийными отключениями электроэнергии в пострадавших от стихии районах.
Пригласили глав администраций муниципалитетов, руководителей министерств, энергетиков. На сегодня в восстановительных работах задействованы больше 500 специалистов, в том числе из соседних регионов. Глава республики дал ряд поручений, уделив особое внимание взаимодействию ответственных служб и работе медицинских и образовательных учреждений.
В ближайшее время подача электроэнергии возобновится еще в нескольких населенных пунктах Зольского и Баксанского районов, а также в Чегеме. По данным МЧС неблагоприятные погодные условия продлятся вплоть до 13-го декабря.
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