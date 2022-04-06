Казбек Коков провел рабочую встречу с Сергеем Степашиным и Константином Цициным

Глава КБР Казбек Коков встретился с председателем попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергеем Степашиным и генеральным директором публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константином Цициным, которые находятся в республике с рабочим визитом. Казбек Коков поздравил Сергея Степашина и Константина Цицина с новым статусом Фонда и выразил благодарность за возможность обсудить вопросы дальнейшего взаимодействия в решении задач по развитию жилищно-коммунального комплекса и реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Представители Фонда высоко оценили досрочное завершение в регионе программы по переселению, которая была рассчитана до 2023 года. Благодаря программе расселены 1020 жителей из 62 аварийных многоквартирных домов общей площадью 17 тысяч квадратных метров. «Кабардино-Балкария блестяще выполнила первый этап реализации программы переселения из аварийного жилья. Планировалось завершить программу через полтора-два года, а выполнена она досрочно. Это показатель эффективной работы. Кабардино-Балкарская Республика входит в десятку лучших регионов по реализации аварийного жилья, и мы сможем оказать финансовое содействие по новой программе по переселению», - отметил Сергей Степашин. Согласно поручениям Президента России Владимира Путина, в регионе уже подготовлена новая программа по дальнейшему сокращению непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2021 года. В Кабардино-Балкарии планируют расселить 19 многоквартирных домов общей площадью 15,6 тысячи квадратных метров, в которых проживают 1 819 человек. Программа рассчитана до конца 2024 года, но, как прозвучало на встрече, «ее намерены завершить досрочно». Председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин заверил, что «несмотря на сложное экономическое положение, связанное с внешними санкциями, несмотря на истерию, которая складывается в отношении нашей страны, - наш Президент спокоен». «Совсем недавно он провел совещание с Правительством, посвященное строительству, аварийному жилью и вопросам капитального ремонта. Программа по переселению будет продолжена, финансовых ограничений не намечается, мы будем работать и дальше», — заверил Сергей Степашин. В рамках совместного совещания с представителями Фонда развития территорий были обсуждены планы предстоящей работы с учетом постановления, принятого накануне Правительством России. Согласно документу регионам уже сейчас можно использовать средства федерального бюджета, предусмотренные на 2023 и 2024 годы для сокращения непригодного для проживания фонда, что позволит ускорить выполнение программы. На встрече речь шла и о программе модернизации коммунальной инфраструктуры, в первую очередь, замене трубопроводных сетей, в том числе объектов водоснабжения. По итогам совещания в своем телеграм-канале Казбек Коков отметил: «Изыскиваем любую возможность делать это посредством участия в различных программах и национальных проектах». В Кабардино-Балкарии более 50 объектов водоснабжения было построено за три года благодаря федеральному проекту «Чистая вода». В ближайшие два года муниципалитетам будет выделено 130 миллионов рублей на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. Строительство Баксанского группового водопровода общей протяженностью 77 км стало возможным благодаря предоставленному Правительством России бюджетному кредиту. Стоимость масштабного проекта составила более двух миллиардов рублей. Строительство планируется завершить в декабре 2023 года. В районах жилой застройки Нальчика по программе стимулирования жилищного строительства на 2022-2024 годы планируется создание водопроводной и канализационной систем. На проспектах Шогенцукова и Кулиева в рамках дорожного строительства обновлены инженерные коммуникации. В настоящее время республика готовится к участию в программе модернизации системы ЖКХ. В ходе совещания были определены виды работ и предварительные сроки предоставления заявки от региона.