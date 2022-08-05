Казбек Коков провел рабочую встречу с руководителем Управления Федерального казначейства по КБР Шумахо Утижевым

Результаты анализа поступления доходов в бюджет республики за первое полугодие текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года Глава КБР Казбек Коков обсудил в ходе сегодняшней рабочей встречи с руководителем Управления Федерального казначейства по КБР Шумахо Утижевым. Характеризуя финансовую ситуацию по налоговым поступлениям, руководитель федерального ведомства отметил рост по ряду показателей. Поступления доходов от региона в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в первом полугодии составили 53,6 миллиарда рублей с ростом на 21,6 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом поступление в региональный бюджет составило свыше 27 миллиардов рублей, что на 28 процентов выше прошлогоднего значения в соответствующем периоде. Поступления в местные бюджеты также выросли на 17,5 процента. Доходы от управления остатками единого казначейского счета по итогам 6 месяцев составили порядка 385 миллионов рублей, данный показатель также вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 10 раз. Все взятые республикой бюджетные обязательства исполняются в срок и в полном объеме. Основным драйвером роста экономики и, соответственно, налоговых поступлений остаются национальные (федеральные) проекты и программы в региональном и муниципальном сегментах. Отмечено, что республика сохраняет лидирующие позиции среди российских субъектов по освоению средств, выделенных на их реализацию. Казбек Коков акцентировал внимание на мерах по противодействию коррупции по всем направлениям деятельности территориального органа, в первую очередь в части противодействия правонарушениям финансового и юридического характера в ходе реализации национальных проектов.