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Казбек Коков провел рабочую встречу с гендиректором ООО «СберТройка» Валерией Андреевной

Казбек Коков провел рабочую встречу с гендиректором ООО «СберТройка» Валерией Андреевной

17.06.2022 | 14:50
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «СберТройка» Валерией Андреевной Матюхиной. Были обсуждены вопросы дальнейшего внедрения новых электронных сервисов в транспортной системе Кабардино-Балкарии. В прошлом году Кабардино-Балкария стала 13-м российским регионом, где была внедрена Единая билетная система. Это, в частности, сделано в Нальчике, и новая система оплаты за проезд на общественном транспорте неплохо себя зарекомендовала. На сегодняшний день способ оплаты транспортной картой «Тройка» доступен на 45 автобусах и троллейбусах. В столице республики функционируют 4 пункта реализации карт. Их станет больше. Новая Единая билетная система позволит повысить уровень комфорта для пассажиров. Пластиковой картой удобно оплачивать проезд безналичным способом, это делает билетную систему прозрачной. Со временем появится и возможность введения линейки тарифов, зависящей от числа поездок или дней, так называемой, системы льгот. "Сейчас прорабатываем вопросы поддержки учащихся школ из малообеспеченных семей. Дети из данной категории смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в рамках реализации проекта «Social id», или «Карты горожанина» на базе карты «Тройка». Кроме того, планируем внедрить карту «Тройка» и для проезда на канатных дорогах Приэльбрусья, так называемый Ски-пасс. А к 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики выпустим карту «Тройка» с дизайном значимой для нашего региона даты", - рассказал Глава республики в своем телеграм-канале.
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