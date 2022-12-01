Глава КБР Казбек Коков провел прием граждан

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков встретился сегодня с жителями республики в рамках Декады личных приемов граждан. Проводит ее “Единая Россия”.
За поддержкой обратились семьи мобилизованных – им необходимо содействие в решении вопросов административного и бытового характера. Также на приеме у Главы региона побывали представители малоимущей семьи, в которой растут дети с тяжелыми хроническими заболеваниями... Даны советующие поручения. Всем обратившимся окажут необходимую помощь.
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