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Глава КБР Казбек Коков провел прием граждан

Глава КБР Казбек Коков провел прием граждан

01.12.2022 | 13:52
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков встретился сегодня с жителями республики в рамках Декады личных приемов граждан. Проводит ее “Единая Россия”. За поддержкой обратились семьи мобилизованных – им необходимо содействие в решении вопросов административного и бытового характера. Также на приеме у Главы региона побывали представители малоимущей семьи, в которой растут дети с тяжелыми хроническими заболеваниями... Даны советующие поручения. Всем обратившимся окажут необходимую помощь.   https://t.me/vestikbr
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