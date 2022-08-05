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Казбек Коков провел муниципальный час

Казбек Коков провел муниципальный час

05.08.2022 | 21:09
Подготовка к новому учебному году… Эта тема стала основной на еженедельном “муниципальном часе”, который провел Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. На совещании обсудили готовность школ к началу работы, а также исполнение правительством и администрациями городов и районов поручений руководителя региона по совершенствованию системы оплаты труда в социальной сфере. Участники направили внимание на подготовку населенных пунктов к празднованию столетия Кабардино-Балкарии. Помимо этого, поднимали вопросы водоснабжения и готовности теплоэнергетического комплекса региона к осени и зиме.
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