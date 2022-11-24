Казбек Коков принял участие в заседании по вопросам, связанным с проведением СВО в приграничных субъектах страны

Сегодня Глава КБР Казбек Коков в режиме ВКС принял участие в совместном заседании рабочей группы Госсовета России по координации деятельности, осуществляемой при введении различных уровней реагирования и президиума Правительственной комиссии по региональному развитию.
Заседание провели руководитель рабочей группы Сергей Собянин и Зампред российского Правительства Марат Хуснуллин. Основной темой обсуждения стали текущие вопросы организации и финансирования мероприятий, связанных с проведением СВО в приграничных субъектах страны.
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