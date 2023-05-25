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Казбек Коков принял участие в заседании по региональному развитию

Казбек Коков принял участие в заседании по региональному развитию

25.05.2023 | 17:21
Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию, на котором рассмотрели вопросы восстановления инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Совещание в формате видеосвязи провел Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. В конце апреля Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического развития новых регионов на 2023–2025 годы, которая предполагает участие в восстановительных работах субъектов Российской Федерации. Конечно, Кабардино-Балкарская Республика активно включилась в этот процесс. Так, в текущем году планируем создание сети многофункциональных центров, восстановление объектов инфраструктуры ЖКХ, социальных учреждений и жилья. В 2023 году это 5 объектов, в последующем - еще 17. Аналогичные работы провели и в 2022-м, тогда было восстановлено 8 объектов.
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