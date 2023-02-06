Казбек Коков принял участие в совещании зампредседателя Правительства РФ Татьяны Голиковой по реализации нацпроекта "Культура"

Глава КБР Казбек Коков принял участие в совещании Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, на котором обсуждены итоги реализации нацпроекта «Культура» в 2022 году и поставлены задачи на 2023 год, сообщает пресс-служба Главы республики.

В рамках нацпроекта «Культура» Кабардино-Балкарской Республике в прошлом году были выделены средства федерального бюджета в размере 351 миллиона рублей, софинансирование из регионального бюджета составило около 90 миллионов рублей. За счет указанных средств работы велись по двум региональным проектам: «Культурная среда» и «Творческие люди». Капитально отремонтированы сельские дома культуры в Дыгулыбгее, Ташлы-Тале, Александровской, Камлюково, Урвани. Начатый в 2022 году капитальный ремонт дома культуры в селении Озрек планируется завершить в этом году. Также в Нальчике построен Центр культурного развития площадью более полутора тысяч квадратных метров. После ремонта свои двери открыл Театр юного зрителя. Отремонтированы детские школы искусств в Нальчике и Анзорее, начаты работы в ДШИ Прохладного. Одновременно осуществляется оснащение школ искусств музыкальными инструментами, модернизация муниципальных библиотек и музеев.

В области культуры внедряются новые подходы и стандарты обучения детей. Проводится работа по повышению квалификации профильных специалистов творческих профессий, внедряются меры стимулирования достижений. Ежегодно выделяются субсидии на поощрение лучших сельских учреждений культуры и их работников. Грантовая поддержка оказывается самодеятельным коллективам и творческим проектам НКО.

С 2019 года в республике втрое выросла посещаемость культурных мероприятий. Это является результатом повышения доступности учреждений культуры, где созданы современные условия для творческого развития. Сейчас это уже 364 учреждения: театры, музеи, библиотеки, ДШИ, дома культуры и концертные площадки. В рамках реализации нацпроекта «Культура» в 2023 году планируется, в том числе, капремонт домов культуры в Терекском, Приближной, Исламее, художественной школы в Нальчике. Будет продолжена модернизация учреждений культуры и поддержка творческих проектов.