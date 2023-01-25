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Казбек Коков принял участие в подключении к газовым сетям поликлиники в Дыгулыбгее

Казбек Коков принял участие в подключении к газовым сетям поликлиники в Дыгулыбгее

25.01.2023 | 23:15
Второе поликлиническое отделение Баксанской районной больницы в Дыгулыбгее... По программе догазификации социальный объект подключили к газовым сетям после модернизации. Доступ к газу у поликлиники в Дыгулыбгее был и раньше. Но система требовала серьезной реконструкции. Поликлиническое отделение открыло свои двери в начале января. До этого весь прошлый год здание капитально ремонтировали, здесь провели перепланировку, достроили несколько блоков, особое внимание уделили замене коммуникаций. Медучреждение рассчитано на две сотни посещений в смену. Всего же обслуживает свыше 20 тысяч жителей. Теперь людей принимают в более комфортных условиях. После подключения поликлиники к газовым сетям гости осмотрели автономную котельную, а также пообщались с медицинскими работниками. Многие из них живут в собственных домах и также стали участниками программы догазификации. Правоустанавливающие документы на здание, на домовладение, за земельный участок, паспорт и СНИЛС - именно этих документов достаточно, чтобы в догазификации участвовали владельцы частных домов. В 22-м году по программе в Кабардино-Балкарии исполнили свыше полутора тысяч заявок. По догазификации республика в лидерах среди регионов страны. С этого года программа стала бессрочной. Дома, которые построят в будущем, по заявкам владельцев также подключат к ресурсу.   https://t.me/vestikbr
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