Казбек Коков принял участие в открытии Центра прогрессивных материалов и технологий КБГУ

В честь 90-летия в КБГУ сегодня открыли университетский Центр прогрессивных материалов и технологий. В церемонии принял участие Глава КБР Казбек Коков.
Начало этому исследовательскому подразделению было положено в 60-х годах прошлого века. С тех пор оно постоянно развивалось. На современном этапе в центре разрабатывают суперконструкционные полимеры и композиты на их основе, которые могут применяться в самых передовых областях человеческой деятельности, в том числе в ракетостроении и экстремальных условиях Арктики.
Теперь подразделение обрело собственное здание, а по программе поддержки университетов России “Приоритет 2030” центр получил новейшее оборудование, которое позволит расширить спектр исследований.
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