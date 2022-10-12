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Казбек Коков принял участие в открытии Центра прогрессивных материалов и технологий КБГУ

Казбек Коков принял участие в открытии Центра прогрессивных материалов и технологий КБГУ

12.10.2022 | 15:50
В честь 90-летия в КБГУ сегодня открыли университетский Центр прогрессивных материалов и технологий. В церемонии принял участие Глава КБР Казбек Коков. Начало этому исследовательскому подразделению было положено в 60-х годах прошлого века. С тех пор оно постоянно развивалось. На современном этапе в центре разрабатывают суперконструкционные полимеры и композиты на их основе, которые могут применяться в самых передовых областях человеческой деятельности, в том числе в ракетостроении и экстремальных условиях Арктики. Теперь подразделение обрело собственное здание, а по программе поддержки университетов России “Приоритет 2030” центр получил новейшее оборудование, которое позволит расширить спектр исследований.   https://t.me/vestikbr
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