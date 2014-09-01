Казбек Коков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

План реализации в регионах поручения Президента России о бесплатной догазификации обсудили сегодня на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. В нем участвовал Казбек Коков. Единым оператором проекта станет «Газпром» или его компании. Данный вопрос уже обсуждался на экономическом форуме в Санкт-Петербурге и на встрече Казбека Кокова с гендиректором компании «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым. В Кабардино-Балкарии работы должны начаться уже в ноябре. Охват – более пяти тысяч домовладений в районах жилой застройки. Сумма затрат составит около 600 миллионов рублей. На заседании также рассмотрены вопросы реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В Кабардино-Балкарии в текущем году будет введено в строй 513 тысяч квадратных метров. В 2022-2023 годах планируется строительство инженерных систем водоснабжения и водоотведения в пяти микрорайонах Нальчика.